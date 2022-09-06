«Теплеют сезоны»: Январская погода в Москве стала выше на 3 градуса

В Москве январская температура стала выше на 3 градуса, а июльская – на один. Климат меняется во всей стране, заявил в пресс-центре НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Теплеет у нас практически везде на территории страны, и теплеют все сезоны. Это стало особенно заметно с введением новых климатических норм этих летом. По некоторым месяцам было большое повышение средних температур. Если раньше брался ряд наблюдений с 1961 по 1990 год, то осреднение по с 1991 по 2020 год показало, что январская температура в Москве стала выше почти на 3 градуса, и июльская стала выше более чем на градус», - сказал Шувалов.

Он также отметил, что такого холодного сентября в Москве не было с 1997 года.

«Этот сентябрь мы начали с умопомрачительного холода – подобного холодного начала осени в Москве не было с 1997 года. Если мы 19-26 сентября ждем бабьего лета, возвращения температуры в норму и даже выше, то будет не такое холодное впечатление от этого сентября», - отметил Шувалов.

Ранее Александр Шувалов рассказал в эфире НСН, как погода ждет москвичей на День города.



