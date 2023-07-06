Будущий контрактник рассказал, что Владимир Соловьев мотивировал его пойти в зону СВО

По словам собеседника агентства, он проникся «правильными вещами», о которых рассказывал Соловьев, и понял, что не может оставаться в стороне от происходящего. Мужчина также отметил, что ранее проходил службу в Афганистане и что его решение поддержали все родственники. «Я считаю, что мое место там, я больше принесу пользы там, чем здесь», — добавил он.

Ранее еще один будущий контрактник заявил, что «в такое сложное время нельзя мужчинам сидеть дома, надо защищать Родину». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

