Будущий контрактник рассказал, что Владимир Соловьев мотивировал его пойти в зону СВО

Один из будущих контрактников, пришедших в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1, заявил в интервью Агентству городских новостей «Москва», что на решение принять участие в спецоперации его вдохновил телеведущий Владимир Соловьев.

Будущие контрактники рассказали о том, что их побудило отправиться в зону СВО

По словам собеседника агентства, он проникся «правильными вещами», о которых рассказывал Соловьев, и понял, что не может оставаться в стороне от происходящего. Мужчина также отметил, что ранее проходил службу в Афганистане и что его решение поддержали все родственники. «Я считаю, что мое место там, я больше принесу пользы там, чем здесь», — добавил он.

Ранее еще один будущий контрактник заявил, что «в такое сложное время нельзя мужчинам сидеть дома, надо защищать Родину». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Владимир СоловьевСпецоперацияВоеннослужащие

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