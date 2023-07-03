Будущие контрактники рассказали о том, что их побудило отправиться в зону СВО
Будущие контрактники, которые пришли в единый московский пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, рассказали журналистам о том, что готовы отправиться в зону спецоперации для защиты Родины, родителей, детей, друзей и близких.
Один из мужчин сообщил, что служил на Северном флоте. Он отметил, что принял решение пойти, так как давал присягу народу и Отечеству. В свою очередь другой кандидат рассказал, что в зоне спецоперации у него находятся друзья. Со своей стороны, еще один мужчина подчеркнул, что сделал такой выбор, потому что является патриотом своей страны.
Так, единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу 3 апреля. Он находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю нужную информацию о работе пункта, а также об условиях набора на службу граждане могут получить по телефону 117 и на портале mos.ru.
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