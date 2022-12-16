Эксперты спрогнозировали, что иномарок в России хватит на один месяц продаж

Пентагон заявил, что США не воюют с Россией и не планируют вступать в конфликт

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России

Девять полицейских получили ранения при теракте на юго-востоке Турции

МИД России подвёл итоги саммита США – Африка

СМИ: Коронавирус может распространяться даже после смерти носителя