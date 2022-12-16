Эксперты спрогнозировали, что иномарок в России хватит на один месяц продаж

Около 20–30 тысяч новых машин иностранных брендов осталось на складах автодилеров в России, с учетом объемов продаж нынешних запасов хватит максимум на месяц. Об этом пишут Известия со ссылкой на Ассоциацию российских автомобильных дилеров.

Продажи новых легковых автомобилей в России рухнули на 61,6 процента

В 2022 году с российского рынка ушло 45 автомобильных брендов, сейчас в стране функционируют 14 производителей: три отечественных и 11 китайских. Как отметил председатель совета директоров ГК «БН-Моторс», вице-президент ассоциации автодилеров Алексей Подщеколдин, на складах почти не осталось машин средней ценовой категории — Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen.

«По факту по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами», — указал Подщеколдин.

По словам главного редактора журнала «За рулем», автоэксперта Максима Кадакова, по всем автосалонам в РФ осталось 20–30 тысяч автомобилей, этого явно недостаточно, чтобы покрыть спрос.

Эксперты подчеркивают, что наибольший дефицит наблюдается среди иномарок средней ценовой категории, пишет Ura.ru. Дилерам невыгодно импортировать такие автомобили: из-за сложного пути поставок и высокой пошлины цены увеличатся как минимум на 10%, однако клиенты не готовы переплачивать. По мнению специалистов, параллельный импорт автомобилей не сможет исправить ситуацию, так как его объемы слишком малы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляРоссияАвтомобили
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