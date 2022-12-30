«Будьте добрее!» Волочкова пообещала «светить» для всех в Новом году
Бывшая прима Большого театра в эфире НСН поздравила россиян с праздниками и пожелала оставаться людьми при любых обстоятельствах.
Бывшая прима Большого театра, заслуженная артистка РФ, артистка балета Анастасия Волочкова в эфире НСН поздравила россиян с праздниками, пообещав и дальше создавать яркие творческие проекты.
«Дорогие друзья, я вас всех хочу поздравить с Новым годом! Хочу вам пожелать любви, счастья, истинных благ, чтобы каждого из вас окружали в жизни искренние, настоящие, достойные и верные люди. Такие друзья или любимые люди будут рядом с вами тогда, когда вам это будет нужно», - сказала Волочкова.
Бывшая прима Большого театра призвала всех быть добрее друг к другу, прощать недостатки и ошибки, оставаясь людьми в самых непростых обстоятельствах.
«Непростые времена мы переживаем, мы должны быть добрее друг к другу. Я желаю нам всем, чтобы у нас хватало в сердце такого чувства и качества как прощение, умение прощать за недостатки и неверные шаги. Нужно оставаться людьми при любых обстоятельствах. Знайте, что в моем лице у вас есть творческий друг, настоящий, я очень всех люблю, только для вас мое творчество существует. Вы замечательные люди, вы сподвигаете меня, чтобы создавать для вас новые яркие проекты, чтобы объединять всех детей нашей России. Буду счастлива по-прежнему для вас светить, будьте счастливы!», - пообещала артистка.
Ранее артист театра «Квартет И» Александр Демидов в беседе с НСН поздравил россиян с Новым годом и для поднятия настроения посоветовал смотреть фильмы с участием коллектива.
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