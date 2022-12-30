Зверев посоветовал россиянам свою новогоднюю песню для поднятия настроения

Стилист, суперзвезда в эфире НСН поздравил всех с праздниками, пожелал здоровья, счастья и хорошего настроения. 

Стилист, суперзвезда Сергей Зверев в беседе с НСН поздравил россиян с Новым годом, а для «заряда» посоветовал слушать свою новогоднюю песню.

«Поздравляю всех с Новым годом, здоровья, счастья, любви, победы! Пусть исполнятся все ваши желания. У меня есть новогодняя песня, я бы сказал, она стала народной любимицей, она была в эфирах, на музыкальных каналах. Это дает столько позитива, бывает, что ты слушаешь только часть песни и уже заряжаешься», - отметил Зверев.

Ранее артист театра «Квартет И» Александр Демидов для поднятия настроения посоветовал россиянам смотреть фильмы с участием коллектива.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ПоздравлениеНовый ГодСергей Зверев
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