«Придумал Жириновский»: Нилов об отмене НДФЛ для россиян с низким доходом

«Эта инициатива вносится не первый раз. Она была разработана еще Владимиром Жириновским. Мы выступаем за прогрессивную систему налогообложения более 10 лет. Мы эту тему не откладываем и продолжаем ей заниматься. Нужно найти компромиссный вариант, чтобы те, кто получает мало, не платили подоходный налог, а те, кто получает много, платили по ставке гораздо выше, чем сегодняшние 15%. Это будет справедливо, это опыт развитых стран мира», - отметил собеседник НСН.

По его словам, более пяти миллионов россиян попадут под отмену НДФЛ в случае принятия такого закона.

«Если мы говорим о тех, кто получает около 20 тысяч рублей, то под инициативу попадет порядка пяти миллионов человек. Это, конечно, ударит по бюджету, но в то же время эти средства возвращаются в нашу бюджетную систему. У людей повысится покупательская способности, они будут эти деньги тратить, покупать продукты, лекарства. Со всего этого удерживается налог. У нас много выпадающих расходов, но задача социального государства – поддерживать граждан. Государство должно тратить деньги», - рассказал депутат.