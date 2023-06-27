«Придумал Жириновский»: Нилов об отмене НДФЛ для россиян с низким доходом
Государство должно тратить деньги на своих граждан, заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов в эфире НСН.
Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов в интервью НСН разъяснил, почему депутаты фракции предлагают отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже 30 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что подобное решение будет справедливым по отношению к жителям страны.
«Эта инициатива вносится не первый раз. Она была разработана еще Владимиром Жириновским. Мы выступаем за прогрессивную систему налогообложения более 10 лет. Мы эту тему не откладываем и продолжаем ей заниматься. Нужно найти компромиссный вариант, чтобы те, кто получает мало, не платили подоходный налог, а те, кто получает много, платили по ставке гораздо выше, чем сегодняшние 15%. Это будет справедливо, это опыт развитых стран мира», - отметил собеседник НСН.
По его словам, более пяти миллионов россиян попадут под отмену НДФЛ в случае принятия такого закона.
«Если мы говорим о тех, кто получает около 20 тысяч рублей, то под инициативу попадет порядка пяти миллионов человек. Это, конечно, ударит по бюджету, но в то же время эти средства возвращаются в нашу бюджетную систему. У людей повысится покупательская способности, они будут эти деньги тратить, покупать продукты, лекарства. Со всего этого удерживается налог. У нас много выпадающих расходов, но задача социального государства – поддерживать граждан. Государство должно тратить деньги», - рассказал депутат.
Нилов выразил мнение, что любые попытки махинаций, нацеленных на попадание в группу зарабатывающих до 30 тысяч рублей, будут пресечены налоговой, а в будущем и искусственным интеллектом.
«Проблему серой или черной занятости частично удалось решить, но она остается по всему миру. По данным международной организации труда, серая и черная зарплата есть и в самых развитых странах. На сегодняшний день мы заметно продвинулись в решении этой проблемы. Если налоговая заметит, что у человека была зарплата в 100 тысяч рублей, а потом резко стала 30 тысяч, то она, конечно, задаст вопросы. В будущем такие махинации сможет отслеживать искусственный интеллект», - заключил депутат.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов и группа депутатов от компартии внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об увеличении ставки подоходного налога (НДФЛ) для граждан, зарабатывающих более 10 млн рублей в год, передает «Радиоточка НСН».
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