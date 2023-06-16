Глава «Северстали» Мордашов призвал власти не повышать налоги в России

По его словам, низкие налоги всегда создают стимул для мощного роста экономики.

«Давайте сохраним этот стимул», — сказал Мордашов.

Он также отметил, что для любого бизнеса важны правила игры, так как предприниматели должны понимать, в каких условиях им предстоит работать.

«Перспективы роста собираемости налогов не в том, чтобы гайки закручивать, а, чтобы налоговая база росла за счет роста экономики», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее правительство поддержало законопроект о налоге на сверхприбыль, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

