Глава «Северстали» Мордашов призвал власти не повышать налоги в России
Не повышать налоги призвал российские власти глава «Северстали» Алексей Мордашов во время бизнес-завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме, передает РБК.
По его словам, низкие налоги всегда создают стимул для мощного роста экономики.
«Давайте сохраним этот стимул», — сказал Мордашов.
Он также отметил, что для любого бизнеса важны правила игры, так как предприниматели должны понимать, в каких условиях им предстоит работать.
«Перспективы роста собираемости налогов не в том, чтобы гайки закручивать, а, чтобы налоговая база росла за счет роста экономики», — подчеркнул бизнесмен.
Ранее правительство поддержало законопроект о налоге на сверхприбыль, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru