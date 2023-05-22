КПРФ предложила повысить НДФЛ на доходы свыше 10 млн рублей
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и группа депутатов от компартии внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об увеличении ставки подоходного налога (НДФЛ) для граждан, зарабатывающих более 10 млн рублей в год, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, предлагается сохранить налог в 13% для физических лиц и 15% для получающих более пяти млн рублей в год, и ввести ставку в 30% на сверхдоходы.
Авторы инициативы указывают, что в данном случае государственный бюджет вместо «добровольных» разовых взносов от бизнеса в 200-250 млрд рублей единовременно получит по 650 млрд рублей ежегодно.
«В этом существо российской буржуазии. Преступно нажитое состояние они будут только приумножать преступным путем. Было бы большой наивностью ожидать, что люди 30 лет грабившие страну, вдруг подобреют и станут отдавать награбленное», - говорится в пояснительной записке.
Ранее в Минфине РФ заявили, что ставка НДФЛ для уехавших сотрудников, работающих удалённо, сохранится на уровне 13—15%, независимо от налогового резидентства, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru