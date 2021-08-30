«Будет обязательно!» Москвичам рассказали, когда ждать «бабье лето»

«Теплые волны» придут на смену «белым мухам» во второй половине сентября, рассказал НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Первая половина сентября в Москве будет холодной, однако потом в столице ожидается «бабье лето», волны которого могут захлестнуть и октябрь, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Будет обязательно. Пока конкретные даты неизвестны, но «бабье лето» в Москве настанет во второй половине сентября. Третья и четвертая недели сентября будут заметно теплее, чем первая половина месяца. Тогда и произойдет возврат к более теплой погоде, которая называется «бабьим летом». А насколько продолжительным будет этот процесс, и сколько будет таких теплых волн, - может быть, они еще будут и в октябре, - это пока не ясно», - сказал Леус.

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Он также пообещал потепление во второй половине сентября в европейской части России.

«Очень холодная погода задержится до 6-7 сентября, потом станет чуть теплее, но температура по-прежнему будет ниже нормы На какое-то потепление жителям региона стоит рассчитывать во второй половине месяца», - заключил собеседник НСН.

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Ранее сообщалось, что в начале сентября в Россию придет похолодание, а в некоторые регионы – первый снег.

Аномально низкая температура ожидается в отдельных районах Русского Севера, на Северном Урале и в Верхневолжье. Снег вперемешку с дождем может наблюдаться в Мурманской, Архангельской, Вологодской, Свердловской, Кировской, Костромской, Тверской и Ярославской областях, а также в Карелии, Коми и на севере Пермского края. Впрочем, как обещает «Фобос», «белые “мухи” будут таять по пути к земле».

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ФОТО: flickr.com // Павел Лозовиков
ТЕГИ:МоскваПогодаБабье Лето
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