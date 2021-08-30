«Будет обязательно!» Москвичам рассказали, когда ждать «бабье лето»

Первая половина сентября в Москве будет холодной, однако потом в столице ожидается «бабье лето», волны которого могут захлестнуть и октябрь, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Будет обязательно. Пока конкретные даты неизвестны, но «бабье лето» в Москве настанет во второй половине сентября. Третья и четвертая недели сентября будут заметно теплее, чем первая половина месяца. Тогда и произойдет возврат к более теплой погоде, которая называется «бабьим летом». А насколько продолжительным будет этот процесс, и сколько будет таких теплых волн, - может быть, они еще будут и в октябре, - это пока не ясно», - сказал Леус.