Вильфанд: Жаркое лето избаловало москвичей

Отвечая на вопрос о «бабьем» лете, он признался, что не любит термины «раннее» или «позднее» «бабье» лето и призвал «смотреть» на классиков.

«Назвать можно как угодно. Хотите – назовите бабьим летом, я бы не стал. Лучше на классиков смотреть, например, на Тютчева: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора – весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера…», - добавил метеоролог.

Причем ранее синоптики предупреждали, что лето уйдет «по-английски» и больше не вернется. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил о похолодании в конце августа, которое называл «мешком полярного воздуха».

