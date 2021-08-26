Вильфанд: Жаркое лето избаловало москвичей

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отказался называть это лето «бабьим» и процитировал Радиоточке НСН поэта Тютчева.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал московскую погоду в последнюю неделю нормальной и пообещал резкое потепление уже завтра.

«Это лето было очень тёплым. И июнь, и июль, и август, до 20-х чисел. И это разбаловало нас, поэтому кажется, что сейчас такое похолодание. А температура просто понизилась до своих нормальных пределов. Вчера, например, температура точно соответствовала многолетней норме. Завтра опять будет резкое повышени, и до конца августа будет настоящее лето», - сказал Вильфанд.

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Отвечая на вопрос о «бабьем» лете, он признался, что не любит термины «раннее» или «позднее» «бабье» лето и призвал «смотреть» на классиков.

«Назвать можно как угодно. Хотите – назовите бабьим летом, я бы не стал. Лучше на классиков смотреть, например, на Тютчева: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора – весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера…», - добавил метеоролог.

Причем ранее синоптики предупреждали, что лето уйдет «по-английски» и больше не вернется. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил о похолодании в конце августа, которое называл «мешком полярного воздуха».

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ТЕГИ:Прогноз ПогодыГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
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