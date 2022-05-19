Гутерреш призвал обеспечить доступ на мировые рынки для продуктов из России

По его словам, эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией.

Гутерреш призвал Москву разрешить безопасный и надежный экспорт зерна из портов Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что снятие ограничений на экспорт удобрений из РФ в ответ на проход судов с зерном из Украины будет проблематичным, так как почти все порты в стране заминированы.

