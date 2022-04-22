В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям

Время работы российских продуктовых гипермаркетов в выходные дни следует сократить, это станет стимулом для развития в стране фермерских рынков. С таким предложением выступил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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Как сообщает RT, ссылаясь на письмо парламентария на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, депутат попросил «рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье)».

По мнению Матвейчева, такие ограничения могли бы стать подспорьем малому бизнесу в сельскохозяйственной, а также в смежных областях, пишет РИА ФАН. Депутат считает, что покупатели вместо гипермаркетов будут посещать магазины шаговой доступности и ярмарки выходного дня, что поспособствует созданию таких торговых локаций и развитию подсобных фермерских хозяйств.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:МагазиныГосдума
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