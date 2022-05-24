Россияне заявили об ухудшении качества колбасных изделий и молочной продукции
Качество колбасных изделий, консервов и молочной продукции в России ухудшилось. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на итоги исследования Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества и Аналитического центра НАФИ.
В апреле специалисты провели опрос среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет в 53 регионах страны. Как выяснилось, 28% опрошенных считают, что качество продуктов изменилось в ту или иную сторону.
По данным исследования, 33% респондентов заявили об ухудшении качества колбасных изделий. Четверть опрошенных считают, что хуже стало качество консервов, 21% граждан недовольны молочной продукцией.
Кроме того, участники исследования заявляли о падении качества овощей (20%), кофе, кондитерских изделий, алкоголя, фруктов, хлебобулочных изделий (по 19%).
При этом респонденты сообщали и о положительных изменениях: по мнению 16% опрошенных, улучшилось качество фруктов, 14% заявили о повышении качества хлеба. Кроме того, 13% посчитали более качественными овощи, 12% — кондитерские изделия.
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