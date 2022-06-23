«Будет много жертв!» Иммунолог призвал вводить меры для борьбы с оспой обезьян
Николай Крючков отметил, что оспу обезьян из-за количества охваченных стран уже можно считать пандемией, но сравнивать ее с коронавирусом не стоит.
Общество вяло относится к проблеме распространения оспы обезьян, несмотря на то, что вирус за короткое время обнаружен уже в пятидесяти странах – пришло время принимать соответствующие меры, заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила оспу обезьян пандемией. В документе говорится, что в настоящее время выявлено 3417 случаев заражения в 58 странах, при этом темпы распространения инфекции растут.
«Меры должны быть серьезные. У нас где-то полтора месяца назад появилась эта проблема, и сейчас уже такое количество стран – более 50. В Северной Америке не удалось взять под контроль эту историю, к сожалению. Нужна подготовка системы здравоохранения, информирование медицинских работников, информирование населения о признаках и так далее – чтобы люди при необходимости изолировались, вызывали медицинскую помощь и так далее. Далее это выявление цепочек распространения, ПЦР-тестирование, вакцинация групп риска – медицинские работники, а также те, кто занимаются рискованным сексом при отсутствии противопоказаний к вакцинации. Это нужно делать рутинно и полномасштабно, ввести пограничный контроль. Закрытие границ и локдаун не требуются», - объяснил Крючков.
Такой серьезной инфекции уже можно присвоить статус пандемии, но сравнивать с коронавирусом не нужно – у вирусов разные пути распространения.
Летальность вируса до 1%, но он получает возможность мутировать, скорость мутации резко увеличилась. Это связано с тем, что заражается больше людей. Общество очень вяло относится к этой проблеме, слово «пандемия» кого-то бы подстегнуло. ВОЗ классифицировал это как серьезную угрозу – это максимальный уровень. Конечно, это не такая тяжелая пандемия, как в 2020 году, но если не работать, будет много жертв, и будут новые варианты появляться. Последствия для тяжело переболевших – слепота, поражение кожи и так далее», - предупредил иммунолог.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что введения локдауна или перевода сотрудников предприятий на удаленную работу на территории РФ из-за распространения оспы обезьян не будет.
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