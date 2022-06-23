«Будет много жертв!» Иммунолог призвал вводить меры для борьбы с оспой обезьян

Общество вяло относится к проблеме распространения оспы обезьян, несмотря на то, что вирус за короткое время обнаружен уже в пятидесяти странах – пришло время принимать соответствующие меры, заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Накануне Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила оспу обезьян пандемией. В документе говорится, что в настоящее время выявлено 3417 случаев заражения в 58 странах, при этом темпы распространения инфекции растут.

«Меры должны быть серьезные. У нас где-то полтора месяца назад появилась эта проблема, и сейчас уже такое количество стран – более 50. В Северной Америке не удалось взять под контроль эту историю, к сожалению. Нужна подготовка системы здравоохранения, информирование медицинских работников, информирование населения о признаках и так далее – чтобы люди при необходимости изолировались, вызывали медицинскую помощь и так далее. Далее это выявление цепочек распространения, ПЦР-тестирование, вакцинация групп риска – медицинские работники, а также те, кто занимаются рискованным сексом при отсутствии противопоказаний к вакцинации. Это нужно делать рутинно и полномасштабно, ввести пограничный контроль. Закрытие границ и локдаун не требуются», - объяснил Крючков.