Роспотребнадзор: В России не будет локдауна из-за оспы обезьян

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что введения локдауна или перевода сотрудников предприятий на удаленную работу на территории РФ из-за распространения оспы обезьян не будет, сообщает сайт РБК.

По словам эпидемиолога, это заболевание распространяется не так легко, как коронавирус.

«Распространение обезьяньей оспы не похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу», - подчеркнула Пшеничная.

Число выявленных случаев оспы обезьян увеличилось вдвое за неделю в Нидерландах

Она также отметила, что одно из главных условий передачи оспы обезьян - близкий и длительный контакт с больным человеком.

Ранее Всемирная сеть здравоохранения официально объявила оспу обезьян пандемией.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПандемияРоссияИнфекцияРоспотребнадзор
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