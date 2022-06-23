Роспотребнадзор: В России не будет локдауна из-за оспы обезьян

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что введения локдауна или перевода сотрудников предприятий на удаленную работу на территории РФ из-за распространения оспы обезьян не будет, сообщает сайт РБК.

По словам эпидемиолога, это заболевание распространяется не так легко, как коронавирус.

«Распространение обезьяньей оспы не похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу», - подчеркнула Пшеничная.