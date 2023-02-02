«Будет конкуренция»: В Госдуме хотят покончить с монополией интернет-операторов
В парламенте готовятся обсудить законопроект о бездискриминационном доступе провайдерам к общедомовому имуществу, сказал депутат Андрей Свинцов.
Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил в беседе с НСН, что в скором времени парламент примет закон, который даст возможность всем операторам широкополосного интернета доступ к общедомовому имуществу.
ВЦИОМ выяснил, что три четверти опрошенных жителей крупных городов хотят самостоятельно выбирать оператора домашнего интернета. При этом каждый второй, из тех, кто попытался это сделать, сталкивался с невозможностью подключиться к выбранному оператору домашнего интернета, поскольку он не присутствовал в их доме. Порядок, при котором допуск операторов осуществляет управляющая компания, является неэффективным и нуждается в изменении — убеждены 43% опрошенных россиян. Свинцов заявил, что вскоре будет принят закон, который положит конец монополии некоторым провайдерам.
«Абсолютно несправедливая ситуация. В Госдуме в следующий понедельник будет проводиться слуашния на эту тему, где обсудят законопроект о бездискриминационном доступе к общедомовому имуществу всех операторов широкополосного интернета. Думаю, что он будет принят и у всех операторов будут равные права. Такая конкуренция приведет к повышению качеству услуг», - сказал Свинцов.
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН отметил, что в стране не так много регионов, где провайдеры монополизировали рынок.
«В определенных регионах локальная представленность монопольного оператора существует. Таких, к счастью, не так много. Это сказывается на ценах, качестве связи. Есть определенные договоренности у провайдеров с управляющими компаниями, жилкомсервисами. В Москве, к примеру, работает больше ста игроков. В среднем в нормальной парадной присутствует до четырех операторов, что обеспечивает конкуренцию, качественную связь», - пояснил Кусков.
Ранее Денис Кусков заявил НСН, что стоимость услуг сотовой связи в 2023 году вырастет не более, чем на 30-50 рублей.
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