«Будет конкуренция»: В Госдуме хотят покончить с монополией интернет-операторов

ВЦИОМ выяснил, что три четверти опрошенных жителей крупных городов хотят самостоятельно выбирать оператора домашнего интернета. При этом каждый второй, из тех, кто попытался это сделать, сталкивался с невозможностью подключиться к выбранному оператору домашнего интернета, поскольку он не присутствовал в их доме. Порядок, при котором допуск операторов осуществляет управляющая компания, является неэффективным и нуждается в изменении — убеждены 43% опрошенных россиян. Свинцов заявил, что вскоре будет принят закон, который положит конец монополии некоторым провайдерам.

«Абсолютно несправедливая ситуация. В Госдуме в следующий понедельник будет проводиться слуашния на эту тему, где обсудят законопроект о бездискриминационном доступе к общедомовому имуществу всех операторов широкополосного интернета. Думаю, что он будет принят и у всех операторов будут равные права. Такая конкуренция приведет к повышению качеству услуг», - сказал Свинцов.