Жизнь без Spotify и Apple TV: Россияне впервые в истории обвалили мобильный интернет-трафик
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН рассказал, что на фоне ухода ряда сервисов изменились привычки россиян, но это не станет проблемой для отрасли.
На фоне ухода ряда международных сервисов россияне поменяли свои привычки при прослушивании музыки и просмотре фильмов, что сказалось на мобильном интернет-трафике, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.
Ранее стало известно, что в России впервые упал мобильный интернет-трафик: по данным Минцифры, за второй квартал 2022 года он снизился на 2,5% по сравнению с январем-мартом. Муртазин отметил, что для отрасли это не является проблемой.
«На сегодняшний день трафик сократился в первую очередь по причине того, что большое число ресурсов ушло из России, начиная со Spotify, заканчивая Apple TV+, где нельзя платные приложения купить. Снизилось число покупок приложений в App Store, Google Play и так далее. Трафик падает не из-за того, что исчезли люди и прочее, просто поменялся профиль потребления. Падение произошло впервые, но надо понимать, что это напрямую вытекает из ухода крупных компаний и привычек людей», - объяснил он.
При этом, по его словам, падение трафика не является значительным для отрасли – на смену ушедшим сервисам приходят новые, а пользователи еще не раз изменят модель своего поведения.
«Не все люди, которые слушали Spotify, перешли на другие сервисы, они просто перестали слушать музыку таким образом, например. Проблемы в этом нет, это хорошая история, просто в силу того, что люди потребляют по-другому информацию и не потребляют ее так, как они это делали раньше. У нас есть достаточное количество российских сервисов, которые растут, проблемы с этим нет. Трафик ежегодно растет, ничего не будет с этим меняться, потребность в трафике растет – люди делают больше фотографий, сами фотографии тяжелее становятся. В среднем у нас прирост трафика от 20 до 30% в год в зависимости от оператора», - рассказал он.
Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, в каком случае Apple и Google могут отключить смартфоны россиян.
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