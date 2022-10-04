Жизнь без Spotify и Apple TV: Россияне впервые в истории обвалили мобильный интернет-трафик

На фоне ухода ряда международных сервисов россияне поменяли свои привычки при прослушивании музыки и просмотре фильмов, что сказалось на мобильном интернет-трафике, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что в России впервые упал мобильный интернет-трафик: по данным Минцифры, за второй квартал 2022 года он снизился на 2,5% по сравнению с январем-мартом. Муртазин отметил, что для отрасли это не является проблемой.



«На сегодняшний день трафик сократился в первую очередь по причине того, что большое число ресурсов ушло из России, начиная со Spotify, заканчивая Apple TV+, где нельзя платные приложения купить. Снизилось число покупок приложений в App Store, Google Play и так далее. Трафик падает не из-за того, что исчезли люди и прочее, просто поменялся профиль потребления. Падение произошло впервые, но надо понимать, что это напрямую вытекает из ухода крупных компаний и привычек людей», - объяснил он.