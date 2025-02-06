«Будет истерика»: Вассерман заявил, что российскому телевидению нужны реформы

Образовательный контент давно исчез с российских телеканалов, сказал НСН Анатолий Вассерман.

Необходимость реформировать работу российских телеканалов назрела, однако Госдума вряд ли решит этот вопрос в ближайшее время, заметил в разговоре с НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

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Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в последнем обзоре новостей в соцсети «ВКонтакте» отметил, что люди сегодня так легко верят в магию и эзотерику, поскольку на государственных телеканалах не хватает образовательных проектов. Вассерман согласился с подобной оценкой.

«Образовательные программы исчезли еще в 1996 году. С российскими федеральными каналами дела обстоят не плохо, а очень плохо. Я совершенно согласен с Лебедевым в том, что состояние нашей наших СМИ оставляет желать лучшего. Однако менять это можно только реформами, которым будут сопротивляться не меньше, чем сейчас сопротивляются в США преобразованиям Трампа. Надо быть готовым к совершенно небывалой истерике. Опасаюсь, что Госдума в обозримом будущем ситуацию не разрулит, хотя бы потому, что вынуждена ориентироваться на сознание массового избирателя. Мы лишь в чрезвычайных обстоятельствах можем выступить за то, против чего дружным хором протестуют журналисты», - допустил он.

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Как добавил Вассерман, во многом реформа телеканалов – кадровый вопрос.

«Боюсь, на наших каналах надо менять слишком многое, в том числе целые сплоченные команды. Я не раз наблюдал, как подобные команды не подпускают к кормушке людей, которые в нее не входят. При этом работают в основном именно те, кто в команду не входит, зато члены команды умеют убедительно хвалить друг друга, приписывать себе достижения других. Если коммерческая организация, в которой эта болезнь запущена, умирает, то казенная, получающая деньги от государства, может имитировать кипучую деятельность десятилетиями», - пояснил он.

Ранее исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова сообщила, что 97% россиян смотрят телевидение хотя бы раз в месяц. При этом в первом полугодии 2024 года среднее время просмотра ТВ на жителя России составило 3 часа 22 минуты в сутки, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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