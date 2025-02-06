«Будет истерика»: Вассерман заявил, что российскому телевидению нужны реформы
Образовательный контент давно исчез с российских телеканалов, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Необходимость реформировать работу российских телеканалов назрела, однако Госдума вряд ли решит этот вопрос в ближайшее время, заметил в разговоре с НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в последнем обзоре новостей в соцсети «ВКонтакте» отметил, что люди сегодня так легко верят в магию и эзотерику, поскольку на государственных телеканалах не хватает образовательных проектов. Вассерман согласился с подобной оценкой.
«Образовательные программы исчезли еще в 1996 году. С российскими федеральными каналами дела обстоят не плохо, а очень плохо. Я совершенно согласен с Лебедевым в том, что состояние нашей наших СМИ оставляет желать лучшего. Однако менять это можно только реформами, которым будут сопротивляться не меньше, чем сейчас сопротивляются в США преобразованиям Трампа. Надо быть готовым к совершенно небывалой истерике. Опасаюсь, что Госдума в обозримом будущем ситуацию не разрулит, хотя бы потому, что вынуждена ориентироваться на сознание массового избирателя. Мы лишь в чрезвычайных обстоятельствах можем выступить за то, против чего дружным хором протестуют журналисты», - допустил он.
Как добавил Вассерман, во многом реформа телеканалов – кадровый вопрос.
«Боюсь, на наших каналах надо менять слишком многое, в том числе целые сплоченные команды. Я не раз наблюдал, как подобные команды не подпускают к кормушке людей, которые в нее не входят. При этом работают в основном именно те, кто в команду не входит, зато члены команды умеют убедительно хвалить друг друга, приписывать себе достижения других. Если коммерческая организация, в которой эта болезнь запущена, умирает, то казенная, получающая деньги от государства, может имитировать кипучую деятельность десятилетиями», - пояснил он.
Ранее исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова сообщила, что 97% россиян смотрят телевидение хотя бы раз в месяц. При этом в первом полугодии 2024 года среднее время просмотра ТВ на жителя России составило 3 часа 22 минуты в сутки, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ атаковали Железногорск
- Маск: Минфин США в год тратит $100 млрд на выплаты неизвестным
- СМИ: Россия усложнила Украине доступ к газовым запасам
- Медсестра закрыла собой и спасла тяжелораненого бойца ВС РФ
- План «Ковёр» введен в волгоградском аэропорту Гумрак
- СМИ: Трамп наказал прокурора, выдавшего ордер на арест Путина
- Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
- Пожар в здании Электрозавода в Москве локализовали
- «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля связи в Балтийском море
- СМИ: Комик Гудков поднял цену за корпоратив до 2,5 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru