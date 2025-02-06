«Будет истерика»: Вассерман заявил, что российскому телевидению нужны реформы

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в последнем обзоре новостей в соцсети «ВКонтакте» отметил, что люди сегодня так легко верят в магию и эзотерику, поскольку на государственных телеканалах не хватает образовательных проектов. Вассерман согласился с подобной оценкой.

«Образовательные программы исчезли еще в 1996 году. С российскими федеральными каналами дела обстоят не плохо, а очень плохо. Я совершенно согласен с Лебедевым в том, что состояние нашей наших СМИ оставляет желать лучшего. Однако менять это можно только реформами, которым будут сопротивляться не меньше, чем сейчас сопротивляются в США преобразованиям Трампа. Надо быть готовым к совершенно небывалой истерике. Опасаюсь, что Госдума в обозримом будущем ситуацию не разрулит, хотя бы потому, что вынуждена ориентироваться на сознание массового избирателя. Мы лишь в чрезвычайных обстоятельствах можем выступить за то, против чего дружным хором протестуют журналисты», - допустил он.