Артемий Лебедев раскритиковал российское телевидение
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что на государственных телеканалах сегодня не хватает образовательных проектов, потому люди так легко верят в магию и эзотерику.
«Показывают лютое г... на лопате, кормят этим людей, и поэтому неудивительно, что у нас страна настолько языческая», — сказал он в последнем обзоре новостей, представленом в соцсети «ВКонтакте».
Как добавил Лебедев, антинаучные идеи также получили широкую популярность среди населения страны, поскольку никто не занимается психическим воспитанием граждан.
Ранее блогер также заявил, что большинство книг бесполезны, их следует сжечь. В то же время он отметил, что некоторые книги дают необходимую полезную информацию, и призвал искать такие издания, передает «Радиоточка НСН».
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