ВЦИОМ: Россияне считают хранителями семейных ценностей «Первый канал», НТВ и «Россию-1»
«Первый канал» (36%), НТВ и «Россию-1» (по 25%) россияне считают каналами, которые играют наибольшее значение в сохранении традиций, передаче культурных ценностей и исторической памяти. Таковы результата опроса, проведенного ВЦИОМ, они опубликованы на сайте центра.
Также в пятерку платформ по этому показателю вошли телеканалы «Домашний» (15%), «Спас» (14%), «Россия-Культура» (13%).
Исследователи также выяснили, что с разной степенью периодичности программы по телевизору или через интернет смотрят восемь из десяти россиян (82%), что стало максимумом за последние два года (79% и 75% в 2022 и 2003 годах соответственно). 57% респондентов сказали, что смотрят телепрограммы ежедневно. Среди молодежи 18-24 лет ими интересуются 65%, в люди старше 60 лет - 94%.
Многообразие телепроектов позволяет россиянам свободно выбирать контент для просмотра, при этом альтернативным популярным источником информации остается и интернет, сообщил в разговоре с НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.
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