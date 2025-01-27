ВЦИОМ: Россияне считают хранителями семейных ценностей «Первый канал», НТВ и «Россию-1»

«Первый канал» (36%), НТВ и «Россию-1» (по 25%) россияне считают каналами, которые играют наибольшее значение в сохранении традиций, передаче культурных ценностей и исторической памяти. Таковы результата опроса, проведенного ВЦИОМ, они опубликованы на сайте центра.

Также в пятерку платформ по этому показателю вошли телеканалы «Домашний» (15%), «Спас» (14%), «Россия-Культура» (13%).