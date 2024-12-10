Депутат Лантратова предложила создать федеральный семейный телеканал
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный семейный телеканал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
По словам депутата, подобный телеканал мог бы стать важным инструментом воспитания молодежи в соответствии с традиционными семейными ценностями, что найдет отклик среди населения страны.
Как уточнила Лантратова, проект мог бы предложить телезрителям широкий спектр программ, направленных на укрепление семейных связей, а также популяризацию культурных и нравственных ориентиров.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телепередач о многодетных семьях. Глава государства призвал рассказывать истории многодетных семей на разных этапах жизни, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», напоминает «Радиоточка НСН».
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