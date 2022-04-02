Буддисты в России выразили солидарность РПЦ в связи с ситуацией на Украине

«Со своей стороны, мы выражаем полную солидарность руководству РПЦ, неотъемлемой частью которой, безусловно, является УПЦ МП, в его стремлении защитить права и свободы подавляющего большинства религиозных граждан Украины, традиционно принадлежащих именно УПЦ МП», - говорится в обращении буддийских организаций РФ.

Также в документе содержится призыв к ООН, президенту России, высшему политическому руководству, общественным и религиозным организациям «сделать все возможное и невозможное, дабы не допустить запрета деятельности УПЦ МП».

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность в том, что Внесенный в Раду законопроект против Московского патриархата является инструментом пропаганды и пиара для недобросовестных украинских политиков, его никто не будет принимать.

«Украинская Рада совсем не похожа на нашу Государственную Думу. Если в нашу Госдуму вносится некий проект, то он уже согласован с правительством и, скорее всего, будет принят. В Киеве не так. В данном случае два малоадекватных политика решили попиариться. Я убежден, что это далеко не пойдет, есть внятные заявления руководства Украины, что не надо разжигать межрелигиозную рознь, им сейчас не до этого. Это пас для антиукраинской пропаганды, но не более того», - считает запрещенный в служении протодиакон.

