Брянский школьник Федор Симоненко награжден медалью «За отвагу»

Десятилетний школьник Федор Симоненко награжден медалью «За отвагу» за спасение детей при атаке украинских диверсантов, сообщает РИА Новости.

Награду ему вручил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Церемония награждения прошла на мероприятии «Герои среди нас» во Дворце детского и юношеского творчества.

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Указ о награждении брянского школьника медалью «За отвагу» в конце марта подписал президент РФ Владимир Путин.

С территории Украины в Брянскую область в начале марта проникла диверсионная группа. Она открыла огонь по двум автомобилям. В результате двое водителей погибли. В одной из машин в школу ехали Федор Симоненко и еще две школьницы. Федор получил проникающее ранение, но, несмотря на это, смог увести своих спутниц с места обстрела и, тем самым, спас их.

Ранее SHAMAN выпустил клип на песню «Мы» с проявившим героизм мальчиком Федором, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: t.me/avbogomaz / Пресс-служба губернатора Брянской области
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