Брянский школьник Федор Симоненко награжден медалью «За отвагу»

Указ о награждении брянского школьника медалью «За отвагу» в конце марта подписал президент РФ Владимир Путин.

С территории Украины в Брянскую область в начале марта проникла диверсионная группа. Она открыла огонь по двум автомобилям. В результате двое водителей погибли. В одной из машин в школу ехали Федор Симоненко и еще две школьницы. Федор получил проникающее ранение, но, несмотря на это, смог увести своих спутниц с места обстрела и, тем самым, спас их.

Ранее SHAMAN выпустил клип на песню «Мы» с проявившим героизм мальчиком Федором, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».







