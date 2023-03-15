Пострадавшего мальчика Фёдора из Брянской области выписали из больницы
Брянского мальчика Фёдора, получившего ранение во время нападения украинской диверсионно-разведывательной группы и сумевшего спасти двух девочек, выписали из больницы, сообщают СМИ.
Сообщалось, что в результате нападения диверсантов водителя одного из автомобилей, который вез детей к школьному автобусу, убили, а 10-летнего Федю ранили. Несмотря на ранение, мальчик увел двух девочек прятаться в лес, а потом смог поймать попутку и отъехать на безопасное расстояние.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил обещание приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора. По словам губернатора, дом он купил из личных средств, а с ремонтом и обстановкой помогли депутаты при поддержке местного бизнеса.
2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа, предварительно дроны-камикадзе уничтожили камеры пограничников. Под атакой дирвестантов оказались два села — Любечане и Сушаны, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной.
Ранее раненному диверсантами мальчику провели операцию. Заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков уточнил, что жизни ребёнка ничего не угрожает.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Песков: Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем
- Песков заявил, что Россия не отказывалась от диалога с США
- План расширения инфраструктуры экспорта нефти РФ принят до 2026 года
- Песков заявил, что Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения
- СМИ: На нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку
- Марочко: Киев дистанционно заминировал около четверти территории Сватово в ЛНР
- Песков: Никаких обсуждений новой волны мобилизации в Кремле не ведется
- ВСУ обстреляли город Шебекино
- В Кремле назвали «неправдой» слухи о переносе столицы вглубь России
- Папа Римский выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru