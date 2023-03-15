Пострадавшего мальчика Фёдора из Брянской области выписали из больницы

Сообщалось, что в результате нападения диверсантов водителя одного из автомобилей, который вез детей к школьному автобусу, убили, а 10-летнего Федю ранили. Несмотря на ранение, мальчик увел двух девочек прятаться в лес, а потом смог поймать попутку и отъехать на безопасное расстояние.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз исполнил обещание приобрести дом для многодетной семьи мальчика Федора. По словам губернатора, дом он купил из личных средств, а с ремонтом и обстановкой помогли депутаты при поддержке местного бизнеса.

2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа, предварительно дроны-камикадзе уничтожили камеры пограничников. Под атакой дирвестантов оказались два села — Любечане и Сушаны, которые находятся в непосредственной близости от границы с Украиной.

Ранее раненному диверсантами мальчику провели операцию. Заместитель губернатора Брянской области Андрей Бардуков уточнил, что жизни ребёнка ничего не угрожает.

