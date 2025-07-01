Курильщикам придется расстаться со своей привычкой или пойти на условия аэропорта, заявил в эфире НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Аэропорт Пулково ввёл плату за посещение специальной зоны для курения, об этом сообщил портал 78.ru. Стоимость прохода в курительную комнату составит 500 рублей. В аэропорту объяснили нововведение необходимостью затрат на уборку помещения, а также отсутствием обязательств на предоставление таких помещений бесплатно. Павлов отметил, в данном случае никаких нарушений прав потребителей нет.