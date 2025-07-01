В авиаотрасли поддержали платные зоны для курения в аэропортах
Курильщикам придется платить деньги за курение в аэропортах или отказаться от вредной привычки, заявили НСН Олег Павлов и Павел Герасимов.
Курильщикам придется расстаться со своей привычкой или пойти на условия аэропорта, заявил в эфире НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Аэропорт Пулково ввёл плату за посещение специальной зоны для курения, об этом сообщил портал 78.ru. Стоимость прохода в курительную комнату составит 500 рублей. В аэропорту объяснили нововведение необходимостью затрат на уборку помещения, а также отсутствием обязательств на предоставление таких помещений бесплатно. Павлов отметил, в данном случае никаких нарушений прав потребителей нет.
«В данном случае не усматриваю никаких нарушений. Организация мест для курения — это право, а не обязанность юридических лиц и различных компаний. Если они реализуют эту возможность, то они могут установить параметры использования таких объектов или комнат, вплоть до введения оплаты. Главное, чтобы соблюдались права некурящих потребителей, которым предоставлена защита от воздействия табачного дыма, демонстрации процесса курения и рекламы табачных изделий. Это повод задуматься для всех, кто курит, что пора расставаться с пагубной привычкой», — подчеркнул собеседник НСН.
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал в беседе с НСН, как именно сейчас устроены курительные кабинки в аэропортах.
«Это услуга, за которую гражданин либо платит, либо нет. Если он не хочет, то никто не мешает пассажирам покинуть здание и посетить зоны для курения на улице даже после регистрации на рейс. Такой маневр займет больше времени, поэтому аэропорт предлагает заплатить за его экономию. Курительные будки в “Шереметьево” стоят и в общем, и в бизнес-зале, но они установлены производителями табака в рекламных целях. Они рекомендуют попробовать электронные сигареты, так что там есть компании, которые это спонсируют. Для аэропорта это большие затраты: разделить курящих от некурящих, создать отдельную вытяжку», — заключил он.
ФАС проверит Пулково из-за информации о платных курилки в зоне вылета, пишет Telegram-канал Mash на Мойке. Согласно сообщению, с депутатским запросом на проверку питерской авиагавани в службу обратился Сергей Боярский.
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