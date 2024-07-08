«Повод для провокаций»: Штрафы для родителей за курение детей сочли неэффективными

«Практически все родители против того, чтобы дети курили, и делают все возможное, чтобы убедить их во вреде курения. Но подростки ощущают себя взрослыми, они стремятся как можно быстрее доказать родителям, что для них не страшно то, что взрослым кажется опасным. Этот законопроект приведет к росту уровня тревоги у родителей, потому что появятся штрафы и чувство беспомощности. Соответственно, сильнее станет родительский контроль, а вместе с ним — и запугивание. С одной стороны, это может повлиять положительно, какие-то дети смогут испугаться за безопасность своих же родителей и остановиться, но в большинстве случаев это будет поводом для дополнительных провокаций со стороны подростков», — сказала Наумова.

Собеседница НСН предложила альтернативу в виде качественной социальной рекламы, а также изменения дизайна электронных сигарет.

«Лучше создавать социальную рекламу, которая будет показывать детям, что курение — это не круто. Кроме того, важно поменять концепцию электронной сигареты, чтобы она не была такой привлекательной для подростков. Ее дизайн нужно сделать более скучным, неинтересным. Также нужно больше настраивать детей на спорт, на какие-то достижения. А предлагаемый законопроект сработает и против родителей, и против детей», — добавила психолог.

Вместе с тем Таранова посоветовала родителям на равных общаться с подростками и выстраивать с ними доверительные отношения.

«Родителям необходимо быть с подростками почти на равных. Подходит тот момент, когда невозможно добиваться хорошего результата давлением и запугиванием, в противном случае ребенок не сможет доверять родителям. Важно не загонять детей в тупик, а вместе с ними разбирать, обсуждать всю информацию, задавать детям вопросы, чтобы они искали для себя ответы. У детей должно возникнуть ощущение, что от них очень многое зависит. В итоге мы видим случаи, когда родители приводят подростка к психологу, чтобы избавиться от курения, потому что ребенок сам об этом попросил», — резюмировала она.

Не согласилась с коллегой в оценке законопроекта детский психолог Ирина Таранова. По ее мнению, в нем больше пользы, чем вреда.

«Законопроект точно повлияет на то, как родители будут контролировать своих детей. В этом есть большой плюс с точки зрения заботы об их здоровье. Очень часто родители не догадываются о том, что их дети курят или выпивают. С этой точки зрения законопроект очень полезен, ведь на кону здоровье ребенка, которое подвержено влиянию разных негативных факторов. Увеличится ли от этого количество конфликтов, будет зависеть от того, как внутри семьи справляются с разными проблемами — с помощью ссор или конструктивного диалога», — подытожила психолог.

Позднее депутат Метелев заявил, что после дополнительной проработки принято решение исключить штрафы для родителей из обновленного текста законопроекта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

