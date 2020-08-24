«Бронировать заранее». Семь новых стран откроют для россиян

Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН выразил мнение, что хороших гостиниц много не бывает и бронировать их лучше заранее.

«Туриндустрия ждет открытия авиасообщения с традиционными туристскими направлениями с большим нетерпением, в том числе и европейскими. Что до бронирования, то лучших гостиниц и номеров не хватает даже после пандемии. Поэтому хотя бы предварительное бронирование имеет смысл делать пораньше», - сказал Шпилько.

При этом он сообщил НСН, что туристическая индустрия во всех странах готова принять гостей по комфортным ценам и с хорошим сервисом.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в свою очередь в эфире НСН рассказала, в какие страны можно поехать без справки об отсутствии COVID-19.

«С 7 августа Черногория готова принимать наших граждан без ограничений, то есть даже без справки об отсутствии COVID-19. Кения объявила, что готова принимать российских туристов без карантина, но все-таки со справкой. И Финляндия обещала, что в начале августа объявит о сроках открытия своих достопримечательностей для российских граждан, и срок открытия – 8 сентября», – отметила она.

Очевидно, что границы с большинством стран Россия рано или поздно откроет, и жизнь за железным занавесом нам вряд ли грозит. Однако, вопрос о том, когда восстановится туристическая отрасль, до сих пор остается открытым.

