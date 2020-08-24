«Бронировать заранее». Семь новых стран откроют для россиян
Власти России готовят новый список стран, с которыми восстановят авиасообщение, эксперты уже дают советы туристам.
Правительство России обсуждает возможность открытия границ еще с семи странами, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в авиаотрасли. По данным издания, восстановить авиасообщение с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только Каир) и Китаем (только Шанхай) могут уже на этой неделе.
С 1 августа полеты из России были возобновлены в Великобританию, Турцию и Танзанию. А уже с 15 августа вернулось регулярное авиасообщение со Швейцарией. Правда, лететь туда могут лишь те, кто имеет вид на жительство.
Как рассказали собеседники газеты, решение по новым семи государствам ждали еще на прошлой неделе, а теперь его могут объявить 25 августа на заседании оперштаба. По мнению экспертов, открытие границ по этим направлением не окажет значительного влияния на на отрасль, ведь билеты и туры на последние числа августа и сентябрь уже распроданы.
Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в эфире НСН выразил мнение, что хороших гостиниц много не бывает и бронировать их лучше заранее.
«Туриндустрия ждет открытия авиасообщения с традиционными туристскими направлениями с большим нетерпением, в том числе и европейскими. Что до бронирования, то лучших гостиниц и номеров не хватает даже после пандемии. Поэтому хотя бы предварительное бронирование имеет смысл делать пораньше», - сказал Шпилько.
При этом он сообщил НСН, что туристическая индустрия во всех странах готова принять гостей по комфортным ценам и с хорошим сервисом.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в свою очередь в эфире НСН рассказала, в какие страны можно поехать без справки об отсутствии COVID-19.
«С 7 августа Черногория готова принимать наших граждан без ограничений, то есть даже без справки об отсутствии COVID-19. Кения объявила, что готова принимать российских туристов без карантина, но все-таки со справкой. И Финляндия обещала, что в начале августа объявит о сроках открытия своих достопримечательностей для российских граждан, и срок открытия – 8 сентября», – отметила она.
Очевидно, что границы с большинством стран Россия рано или поздно откроет, и жизнь за железным занавесом нам вряд ли грозит. Однако, вопрос о том, когда восстановится туристическая отрасль, до сих пор остается открытым.
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