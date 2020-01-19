В СПЧ раскритиковали главу Чувашии за призыв «мочить» журналистов
Член Советa по прaвaм человекa при Президенте РФ Александр Брод в эфире НСН назвал неудачным сигналом слова губернатора.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время церемонии награждения обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Об этом сообщает «Правда ПФО». Поздравляя чувашских журналистов с Днем печати, он призвал обратить особое внимание на тех, кто «ни одной статьи не написал о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце», но при этом восхваляют образ жизни Европы и США, «Нужно четко обозначить — надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», — сказал Игнатьев.
Член Советa по прaвaм человекa при Президенте РФ, председатель координационного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» Александр Брод в эфире НСН заявил, что глава Чувашии Михаил Игнатьев потерял контроль над собой.
«Глава республики потерял контроль. Он не должен подобным образом публично высказываться в отношении оппозиционных журналистов. Понятно, что оппозиционные СМИ не могут вызывать восторгов у власти, но она на то и есть власть, чтобы уметь слышать разные, в том числе, и критические точки зрения. Позиция главы субъекта говорит о том, что он не готов воспринимать критику. Это не способствует повышению его рейтинга», - отметил эксперт.
Александр Брод не считает, что руководитель Чувашии призвал к физической расправе над журналистами, которые критикуют власть, назвав его выступление крайне неудачным сигналом.
«Не думаю, что призыв «мочить» журналистов силовые структуры Чувашии воспримут буквально и начнут расправляться с ними. Но подобные высказывания – это пренебрежительное отношение к журналистам и блогерам. Попытка усомниться в чистоте их помыслов, признание априори, что они получают зарубежное финансирование и выполняют деструктивные функции. Посмотрим, как другие политики в республике воспримут высказывание ее главы. Но сигнал крайне неудачный», - заявил правозащитник.
Эксперт считает, что Михаил Игнатьев своим заявлением вызовет в лучшем случае непонимание, в худшем – раздражение.
«В обществе существует острый запрос на перемены, на критическое отношение к власти. И власть дает немало поводов для такого отношения. Надеюсь, Игнатьеву хватит смелости, чтобы дезавуировать свои слова. Власть должна быть открыта, должна уметь контактировать с оппозиционными политиками и журналистами, приглашать их на свои мероприятия, обсуждать с ними проблемные вопросы. Только это поможет менять ситуацию и разрешать проблемы. Если СМИ будут гладить власть по шерстке, это приведет к разрастанию проблем», - сказал собеседник НСН.
Ранее телеведущий, историк Николай Сванидзе в эфире НСН предостерег главу Чувашии Михаила Игнатьева от нарушения Уголовного кодекса РФ и негативных последствий, к которым может привести его призыв «мочить» журналистов. Он призвал главу республики нести ответственность за свои слова.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене