Медведев призвал журналистов озадачивать власть проблемами
Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев призвал представителей средств массовой информации понуждать властные структуры к решению насущных вопросов и проблем. Эту тему он поднял в ходе церемонии вручения премии правительства в области СМИ, сообщает ТАСС.
«Задача журналистов - не только информировать о проблемах, которые существуют в стране (у нас их тоже предостаточно), но и побуждать к действию тех, от кого зависит решение этих проблем, прежде всего саму власть», - цитирует ОТР премьер-министра.
По оценке Медведева, представители журналистского сообщества, отмеченные премиями, умеют точно акцентировать внимание на вопросах, с которыми чиновникам необходимо разобраться и обратить на них внимание в первую очередь.
Церемония награждения приурочена ко Дню российской печати, который отмечается 13 января. Награду получили пятеро отдельных журналистов и четыре коллектива.
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