Шевченко назвал «позорным» расследование СК убийства журналистов в ЦАР
Журналист в эфире НСН связал заявление Следственного комитета по убитым в ЦАР журналистам с информацией об аресте бизнесмена Евгения Пригожина в Мюнхене.
Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что мотивом нападения на российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года был грабеж. Как сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на слова Краснова, на намерения убить Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко с целью грабежа указывают установленные обстоятельства. Грабителями могли быть как жители ЦАР, так и близрасположеных стран, которые традиционно прибегают к преступной деятельности.
Журналист Максим Шевченко, который выдвигал свою версию случившегося, в беседе с НСН заявил о несостоятельности выводов Следственного комитета.
«Если он [Игорь Краснов] знает, какой был мотив, тогда он знает, кто их убил. Как можно говорить о мотиве, если он не знает, кто их убил? Если есть версия, тогда можно говорить о мотиве. После полутора лет следствия выдавать такую версию как «могли быть» - странно. Мне это кажется абсолютно неудобоваримой работой Следственного комитета, она кажется позорной и постыдной», - сказал собеседник НСН.
По его словам, подобное заявление от Следственного комитета появилось в связи с информацией об аресте в Мюнхене петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, которого многие связывают с частной военной компанией Вагнера. Согласно одной из версий случившегося, журналисты приехали в ЦАР, чтобы найти доказательства работы ЧВК на приисках за вознаграждение золотом. Пригожин в свою очередь отрицает принадлежность к каким-либо проектам в ЦАР.
«Он это сказал, потому что Пригожин был арестован позавчера в аэропорте Мюнхена. «Незыгарь» (телеграм-канал - прим.НСН) сообщал об этом. И, если Пригожин будет допрошен независимыми следователями Европы или США, я уверен, что правда восторжествует и, мы узнаем детали об этом преступлении», - считает Шевченко.
При этом, он отметил, что лично придерживается версии, что убийство совершено из-за «профессиональной деятельности» и является «политическим» преступлением.
«Конечно, я не могу утверждать этого, в отличие от матерого следователя, я просто опираюсь на данные», - заметил журналист и подчеркнул, что призыв СК не доверять расследованию «Досье» носит необоснованный характер.
«Тогда нужно будет доверять расследованию Следственного комитета, который ни на что не ссылается, кроме как на то, что в жаркой Африке ходят племена, которые с целью грабежа убивают журналистов», - заключил собеседник.
Напомним, финансовые затраты на командировку в ЦАР трех российских журналистов взял на себя бизнесмен и оппозиционный деятель Михаил Ходорковский, который также финансировал расследование «Досье».
Джемаль, Расторгуев и Радченко были застрелены 30 июля 2018 года. Ранее журналист Максим Шевченко говорил, что к их убийству может быть причастна израильская сторона.
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