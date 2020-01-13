Шевченко назвал «позорным» расследование СК убийства журналистов в ЦАР

Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что мотивом нападения на российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года был грабеж. Как сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на слова Краснова, на намерения убить Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко с целью грабежа указывают установленные обстоятельства. Грабителями могли быть как жители ЦАР, так и близрасположеных стран, которые традиционно прибегают к преступной деятельности.

Журналист Максим Шевченко, который выдвигал свою версию случившегося, в беседе с НСН заявил о несостоятельности выводов Следственного комитета.

«Если он [Игорь Краснов] знает, какой был мотив, тогда он знает, кто их убил. Как можно говорить о мотиве, если он не знает, кто их убил? Если есть версия, тогда можно говорить о мотиве. После полутора лет следствия выдавать такую версию как «могли быть» - странно. Мне это кажется абсолютно неудобоваримой работой Следственного комитета, она кажется позорной и постыдной», - сказал собеседник НСН.

По его словам, подобное заявление от Следственного комитета появилось в связи с информацией об аресте в Мюнхене петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, которого многие связывают с частной военной компанией Вагнера. Согласно одной из версий случившегося, журналисты приехали в ЦАР, чтобы найти доказательства работы ЧВК на приисках за вознаграждение золотом. Пригожин в свою очередь отрицает принадлежность к каким-либо проектам в ЦАР.