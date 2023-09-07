Британские ученые развенчали мифы о микробах, живущих в кишечнике
Исследователи, которые изучают микроорганизмы, регулярно получают новые данные об этом, которые не всегда сопоставимы с общепринятым мнением. Самые популярные мифы о микробиоме опубликовало издание Nature Microbiology.
Отмечается, что один из самых популярных мифов о микробах – это миф о микрофлоре. Так часто называют совокупность микроорганизмов в организме. Однако указывается, что флора является растениями. Так, присутствующее в теле человека сообщество бактерий, грибов, архей, вирусов и простейших организмов принято называть микробиотой (микробиомом).
Кроме того, существует миф об опасности микробов. Указывается, что к такому выводу впервые пришел врач из ФРГ Теодор Эшерих в 1885 году, когда открыл кишечную палочку. Тогда ученые посчитали, что палочка – это смертельно опасный патоген, но сейчас она является одним из самых хорошо изученных модельных организмов. Таким образом, подобные бактерии все время присутствуют в организме и нужны человеку, а их подавление может нарушить работу пищеварительной системы.
Позднее, в начале XX века, русский ученый Илья Мечников пришел к выводу, что в кишечнике обитают микробы, которые нужны для жизни человека.
Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов назвал возможную причину отравления йогуртом детей в Орске. Он отметил, что в молочке «может развиваться все, кроме анаэробных микробов». В том числе и кишечная группа, что говорит о фекальном загрязнении или загрязнении канализационными стоками, передает «Радиоточка НСН».
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