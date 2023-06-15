«Смертельный микроб»: Вирусолог объяснил, как сальмонелла попала в шаурму в Братске

Ранее в кафе в Братске 62 человека отравились шаурмой. Причиной вспышки острой кишечной инфекции стала сальмонелла. Роспотребнадзор выявил множество нарушений в деятельности точки общепита, ее хозяин задержан, сообщили в СК по Иркутской области. Викулов пояснил, как сальмонелла попадает в организм человека и чем она опасна.

«Для сальмонеллы характерен фекально-оральный механизм передачи. Причиной может быть грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований, которые предъявляются к пищевым производствам, пищевым предприятиям и организациям, осуществляющим организацию общественного питания. Кишечные возбудители могут передаваться через грязные руки, загрязненную воду, продукты (например, через грязные куриные яйца), термически необработанную пищу. Сальмонеллез — достаточно серьезное, смертельно опасное заболевание. Оно должно вовремя выявляться и лечиться. Люди, которые профессионально занимаются приготовлением пищи, должны своевременно проходить обследования на носительство сальмонелл. Если этого не происходит, то это грубое нарушение техники безопасности и требований к ресторанам и предприятиям быстрого питания», — сказал Викулов.

Собеседник НСН также описал проявления сальмонеллеза и его лечение.

«Сальмонеллез проявляется по-разному, в зависимости от тяжести течения. Как и у большинства кишечных инфекций, симптомами могут быть диарейный синдром, гастроинтестинальные жалобы, выраженные болевые ощущения в области живота, кровь в стуле, обезвоживание. Лечение комбинированное — это антимикробная терапия, восполнение жидкости, электролитов, противовоспалительное и жаропонижающее лечение, пробиотическая терапия, в зависимости от симптоматики и тяжести течения. В особо тяжелых случаях эта инфекция может привести к смерти», — подытожил он.

Ранее семилетний мальчик в Анжеро-Судженске Кемеровской области скончался после того, как поел арбуз. Ягода была куплена его родителями в магазине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

