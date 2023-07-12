Иммунолог назвал возможные причины отравления детей в Орске

Он отметил, что в молочке может «может развиваться всё, кроме анаэробных микробов». В том числе кишечная группа, что говорит о фекальном загрязнении или загрязнении канализационными стоками.

Жемчугов добавил, что вызывающие интоксикацию микробы «неприхотливые и быстро растут», поэтому важно поставить диагноз в течение суток.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что причиной массового отравления детей в Орске мог стать йогурт местного производства.

