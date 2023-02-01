Молниеносный эффект. «Кривая линия НСН» вернула свет в Коми
Жители двух деревень в Коми забыли о «рождественском блэкауте» после обращения НСН к губернатору и главе Минэнерго, а вот карельских детей пока не спешат спасать от крыс.
Социальный проект «Национальной службы новостей» «Кривая линия» встречает февраль хорошими новостями.
Буквально за пару недель нового года нам удалось решить проблемы двух поселков в Коми, оказавшихся в Рождество в энергетической блокаде.
При этом власти Карелии, также оперативно отреагировавшие на запрос НСН, пока не спешат претворять слова в дело, оставив детсадовцев Петрозаводска один на один с крысами.
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Деревни Дутово и Лёмты находятся в Республике Коми за 1800 километров от Москвы. После Рождества их жители пожаловались в НСН на 52-часовое отключение электричества в 50-градусный мороз, бездействие властей и в целом перманентные проблемы с энергоснабжением.
Однако после нашего обращения к главе региона Владимиру Уйбе и министру энергетики России Николаю Шульгинову все изменилось, как по волшебству. В администрации Вуктыла сообщили, что нашли решение проблемы, подключив к этому структуры «Газпрома». Причинами ЧП назвали 20-сантиметровые «шубы» из снега и льда, обрывающие провода. Чтобы от них не зависеть, в селах установили резервные источники питания. Теперь жители довольны и вспоминают рождественский блэкаут, как страшный сон.
«После вашего выпуска там все закрутилось-завертелось. Все восстановили, дошли до того, что сети, которые отвечают за это все: там занялись заменой, привезли какую-то аппаратуру и сейчас какие-то работы проводятся. Очень все ярко загорелось в плане деятельности. Я с родителями разговариваю почти каждый день и с тех пор, - почти уже месяц, - не слышала, чтобы у них были перебои со светом. Их предупреждали, что будут ремонтные работы на фоне всех этих событий, но свет даже не отключали, перешли на резервные источники и таким образом справились. Можно сказать, что проблема решена, на 99%», - рассказала НСН Ольга Ершова.
Она отметила, что узнала о «Кривой линии», включив утром «НАШЕ Радио», и очень удивилась молниеносному эффекту от обращения.
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В преддверии Нового года мы рассказывали о крысах, атаковавших детсад в Петрозаводске. Родители малышей жаловались, что мусорные контейнеры стоят впритык к забору садика, а крысы настолько обнаглели, что вырыли норы под верандой и вальяжно гуляют вместе с детьми.
Неделю назад мы получили ответ от руководства республики, в котором пообещали провести работы по дератизации и забетонировать норы. Со своей стороны власти Петрозаводска сообщили НСН, что контейнерная площадка относится к жилому дому и ее попробуют перенести. Однако, на словах все получилось красиво, а на деле крысы по-прежнему пугают детей.
«Как стояла эта помойка, так и стоит. Как бегали крысы вдоль забора, так и бегают. Как вышел ваш выпуск, на следующий день администрация написала на официальной странице, что всем руководителям детских садов и школ рекомендовано провести дополнительную дератизацию. С одного участка,где веранда, из-под которой крысы вылезали, детей просто выгнали гулять на другой участок. Больше ничего. Выход-то можно найти: убрать ее совсем и пойти за угол на другую помойку», - рассказала НСН одна из мам.
Казалось бы, эту проблему можно решить за час, убрав помойку и зацементировав норы. Надеемся, что это понимают и местные власти. Мы держим эту вопиющую ситуацию на контроле и ждем от чиновников решения вопроса.
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