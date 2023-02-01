Молниеносный эффект. «Кривая линия НСН» вернула свет в Коми

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Деревни Дутово и Лёмты находятся в Республике Коми за 1800 километров от Москвы. После Рождества их жители пожаловались в НСН на 52-часовое отключение электричества в 50-градусный мороз, бездействие властей и в целом перманентные проблемы с энергоснабжением.

Однако после нашего обращения к главе региона Владимиру Уйбе и министру энергетики России Николаю Шульгинову все изменилось, как по волшебству. В администрации Вуктыла сообщили, что нашли решение проблемы, подключив к этому структуры «Газпрома». Причинами ЧП назвали 20-сантиметровые «шубы» из снега и льда, обрывающие провода. Чтобы от них не зависеть, в селах установили резервные источники питания. Теперь жители довольны и вспоминают рождественский блэкаут, как страшный сон.

«После вашего выпуска там все закрутилось-завертелось. Все восстановили, дошли до того, что сети, которые отвечают за это все: там занялись заменой, привезли какую-то аппаратуру и сейчас какие-то работы проводятся. Очень все ярко загорелось в плане деятельности. Я с родителями разговариваю почти каждый день и с тех пор, - почти уже месяц, - не слышала, чтобы у них были перебои со светом. Их предупреждали, что будут ремонтные работы на фоне всех этих событий, но свет даже не отключали, перешли на резервные источники и таким образом справились. Можно сказать, что проблема решена, на 99%», - рассказала НСН Ольга Ершова.

Она отметила, что узнала о «Кривой линии», включив утром «НАШЕ Радио», и очень удивилась молниеносному эффекту от обращения.

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В преддверии Нового года мы рассказывали о крысах, атаковавших детсад в Петрозаводске. Родители малышей жаловались, что мусорные контейнеры стоят впритык к забору садика, а крысы настолько обнаглели, что вырыли норы под верандой и вальяжно гуляют вместе с детьми.

Неделю назад мы получили ответ от руководства республики, в котором пообещали провести работы по дератизации и забетонировать норы. Со своей стороны власти Петрозаводска сообщили НСН, что контейнерная площадка относится к жилому дому и ее попробуют перенести. Однако, на словах все получилось красиво, а на деле крысы по-прежнему пугают детей.

«Как стояла эта помойка, так и стоит. Как бегали крысы вдоль забора, так и бегают. Как вышел ваш выпуск, на следующий день администрация написала на официальной странице, что всем руководителям детских садов и школ рекомендовано провести дополнительную дератизацию. С одного участка,где веранда, из-под которой крысы вылезали, детей просто выгнали гулять на другой участок. Больше ничего. Выход-то можно найти: убрать ее совсем и пойти за угол на другую помойку», - рассказала НСН одна из мам.

Казалось бы, эту проблему можно решить за час, убрав помойку и зацементировав норы. Надеемся, что это понимают и местные власти. Мы держим эту вопиющую ситуацию на контроле и ждем от чиновников решения вопроса.