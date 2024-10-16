Бренд-стратег допустил, что заявка SHAMAN в Роспатент является пиар-ходом
Заявка певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в Роспатент на регистрацию товарного знака «Я русский» может оказаться пиар-ходом. Такое мнение выразил бренд-стратег Александр Дяченко в беседе с NEWS.ru.
По его словам, с предпринимательской точки зрения подобное решение вполне оправдано. Дяченко отметил, что Дронов уже в выигрыше, даже если не сможет зарегистрировать товарный знак.
Эксперт указал, что лозунг «Я русский» уже давно закрепился за исполнителем благодаря популярности одноименной песни. Кроме того, по словам Дяченко, любой деятель культуры рано или поздно запускает продажу собственного мерча. Он обратил внимание, что на волне современной информационной повестки Дронов может найти аудиторию на товары под собственным брендом.
Ранее Роспатент отказал Вадиму Самойлову в регистрации товарного знака «Агата Кристи» и «Рок-группа Агата Кристи». Отказ связан с тем, что название группы повторяет имя известной английской писательницы Агаты Кристи, а значит, зарегистрировать его как товарный знак нельзя, передает «Радиоточка НСН».
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