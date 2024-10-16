Бренд-стратег допустил, что заявка SHAMAN в Роспатент является пиар-ходом

Заявка певца SHAMAN (Ярослав Дронов) в Роспатент на регистрацию товарного знака «Я русский» может оказаться пиар-ходом. Такое мнение выразил бренд-стратег Александр Дяченко в беседе с NEWS.ru.

По его словам, с предпринимательской точки зрения подобное решение вполне оправдано. Дяченко отметил, что Дронов уже в выигрыше, даже если не сможет зарегистрировать товарный знак.