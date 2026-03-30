Введение ПТС на питбайки подстегнет рост цен
ПТС на питбайки станет для подростков не запретом, а просто усложнениям приобретения, сказал НСН Андрей Родионов.
В случае приравнивания питбайков к мототранспорту их стоимость вырастет из-за резкого падения спроса, так как дети больше не смогут приобретать эту технику самостоятельно, сказал в эфире НСН активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов.
По информации Telegram‑канала Shot, в России выдвинули предложение приравнять питбайки к мототранспорту и ввести для них паспорта транспортных средств (ПТС). В настоящее время питбайки классифицируются как спортинвентарь — их не требуется ставить на учёт, для управления ими не нужны водительские права и ПТС. Инициаторы подчёркивают, что такая ситуация приводит к трагедиям: ежегодно в ДТП с участием питбайков гибнут дети. Родионов поддержал введение ПТС для питбайков.
«С точки зрения взрослых и адекватных пользователей этого инвентаря, питбайки, конечно же, не являются транспортным средством. С точки зрения здравого смысла, все же стоит ужесточить порядок эксплуатации этого инвентаря. В случае приравнивания питбайков к мототранспорту их стоимость вырастет из-за резкого падения спроса, так как дети больше не смогут кататься по полям и иногда по дорогам общего пользования. Мы действительно встречаем на дорогах несовершеннолетних на питбайках, но их очень малое количество. Обычно такую технику приобретают для покатушек по лесам, полям, оврагам, без выездов на дороги. Ранее, до введения категории "М", статистика аварийности была сильно перекошена в сторону мопедов. В том числе со смертельным исходом. Как правило, подростки без необходимой экипировки по три-четыре человека на этих дешевых скутерах носились по городу. Введение ПТС на питбайки — переложение проблемы с больной головы на здоровую. От повышения цен и усложнения приобретения пострадают и нормальные люди, занимающиеся, например, мотоспортом, или гоняющие по полям. Для подростков эта мера станет не запретом, а просто усложнением приобретения», — сказал собеседник НСН.
Ранее в Московской области хотели ввести запрет на продажу топлива несовершеннолетним. Также рассматривается вопрос об установлении ограничений на продажу мототехники. Эти меры нацелены на борьбу с авариями питбайков под управлением детей и подростков. Документ был подготовлен с учетом опыта Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Приморского края, Вологодской, Кировской областей и ряда других регионов. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в свою очередь, говорил НСН, что дети приезжают на заправки самообслуживания и наливают бензин, поэтому мера по ограничению продажи топлива не решит проблему с ДТП на питбайках.
