В «Мото-Москве» выразили готовность обучать школьников езде на питбайках
Детям было бы интересно, если бы их пригласили на мотогонки и рассказали о строении мотоциклов, сказал НСН Андрей Родионов.
Активист сообщества «Мото-Москва» Андрей Родионов в эфире НСН заявил, что участники мотосообщества готовы участвовать в просветительских мероприятиях с подростками.
По информации Telegram‑канала Shot, в России выдвинули предложение приравнять питбайки к мототранспорту и ввести для них паспорта транспортных средств (ПТС). В настоящее время питбайки классифицируются как спортинвентарь — их не требуется ставить на учёт, для управления ими не нужны водительские права и ПТС. Инициаторы подчёркивают, что такая ситуация приводит к трагедиям: ежегодно в ДТП с участием питбайков гибнут дети. Родионов призвал обучать детей правильно пользоваться такой техникой.
«Лучше проводить обучение подростков езде на таком транспорте, а не запрещать все подряд. Но это сложная организационная работа. Возможно, с привлечением участников мотосообщества. Наши структуры не очень любят такую работу. Мы, со своей стороны, готовы продвигать такую инициативу и готовы организовывать такую работу. Я лично неоднократно предлагал наладить сотрудничество со школами, давайте устроим выезды или экскурсии. Детям будет интересно, если их приведут на гонку, покажут спортивные мотоциклы, поговорят с ними, расскажут про устройство этой техники. Мы, как организаторы мероприятий, с огромным удовольствием поучаствовали бы в организации таких мероприятий. Но пока наши предложения не нашли отклика ни со стороны ГИБДД, ни со стороны Минобразования», — сказал собеседник НСН.
Ранее в Московской области хотели ввести запрет на продажу топлива несовершеннолетним. Также рассматривается вопрос об установлении ограничений на продажу мототехники. Эти меры нацелены на борьбу с авариями питбайков под управлением детей и подростков. Документ был подготовлен с учетом опыта Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Приморского края, Вологодской, Кировской областей и ряда других регионов. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в свою очередь, говорил НСН, что дети приезжают на заправки самообслуживания и наливают бензин, поэтому мера по ограничению продажи топлива не решит проблему с ДТП на питбайках.
Горячие новости
