Стадион «Екатеринбург Арена» попал в список самых странных в мире
Портал StadiumDB составил список 25 самых странных стадионов мира. В этот рейтинг попало и домашнее поле ФК «Урал» - «Екатеринбург Арена».
Отмечается, что спортивное сооружение в столице Свердловской области отметили из-за трибун за воротами - они расположены за пределами стадиона. Установили их в качестве временных к мундиалю 2018 года, однако после мирового первенства решили оставить.
Первое место в списке StadiumDB занял стадион «Тимса Арена» в Турции, сделанная в форме крокодила. ТОП-3 замкнули южноафриканская арена «Ммабато», а также мексиканский «Акрон», напоминающий вулкан с красным кратером двухъярусных трибун.
Ранее стадион ФК «Краснодар» в рамках соглашения с известным маркетплейсом был переименован в «Ozon Арену», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
