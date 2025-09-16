Стадион «Екатеринбург Арена» попал в список самых странных в мире

Отмечается, что спортивное сооружение в столице Свердловской области отметили из-за трибун за воротами - они расположены за пределами стадиона. Установили их в качестве временных к мундиалю 2018 года, однако после мирового первенства решили оставить.

Первое место в списке StadiumDB занял стадион «Тимса Арена» в Турции, сделанная в форме крокодила. ТОП-3 замкнули южноафриканская арена «Ммабато», а также мексиканский «Акрон», напоминающий вулкан с красным кратером двухъярусных трибун.

Ранее стадион ФК «Краснодар» в рамках соглашения с известным маркетплейсом был переименован в «Ozon Арену», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

