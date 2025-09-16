Медведев назвал военным бюджет на 2026 год

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет на 2026 год имеет военный характер. Об этом он сообщил на встрече с фракцией партии в Госдуме.

По его словам, несмотря на сложности, важно сохранить финансирование народной программы. Медведев подчеркнул, что примерно 140 из почти 700 инициатив «Единой России» были направлены на поддержку участников спецоперации и их семей. Этот пакет мер, по его словам, сформировал «инфраструктуру заботы» о военных и ветеранах уже в ходе боевых действий.

Медведев отметил, что подобный опыт является уникальным для России, поскольку ранее специальных законодательных решений в поддержку участников военной кампании во время ее проведения не принималось.

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы в конце 2024 года. Согласно документу, в этот период прогнозируется рост ВВП на 2,5-2,8%, доходы на уровне 125 триллионов рублей, а дефицит около 6 триллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
