Медведев назвал военным бюджет на 2026 год

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что федеральный бюджет на 2026 год имеет военный характер. Об этом он сообщил на встрече с фракцией партии в Госдуме.

По его словам, несмотря на сложности, важно сохранить финансирование народной программы. Медведев подчеркнул, что примерно 140 из почти 700 инициатив «Единой России» были направлены на поддержку участников спецоперации и их семей. Этот пакет мер, по его словам, сформировал «инфраструктуру заботы» о военных и ветеранах уже в ходе боевых действий.