Басков заявил, что получил 280 тысяч проклятий и угроз из-за поддержки СВО

Народный артист РФ Николай Басков в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» заявил, что с момента начала специальной военной операции (СВО) он получил около 280 тысяч угроз и проклятий.

Басков, Лепс, Михалков: СБУ объявила в розыск ряд звезд РФ

Певец рассказал, что также третировали его мать. Он отметил, что проклятия и угрозы стали поступать ему после того, как украинские «коллеги и друзья стали выкладывать телефоны артистов и директоров».

«Это все делает нас сильнее... Мир меняется на наших глазах. Но многие не понимают, что мы находимся на совершенно тонком льду», - добавил исполнитель.

Ранее Басков, а также Филипп Киркоров, Олег Газманов и Николай Расторгуев попали в австралийские антироссийские санкционные списки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: пресс-служба HiFi-стриминга Звук
