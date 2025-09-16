Путин назвал цель учений «Запад-2025»
Президент РФ Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где наблюдал за активной фазой российско-белорусских учений «Запад-2025». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер указал, что цель маневров - отработка защиты Союзного государства РФ и Беларуссии.
«Отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что учения «Запад-2025» являются плановыми и не нацелены против других стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев назвал военным бюджет на 2026 год
- Басков заявил, что получил 280 тысяч проклятий и угроз из-за поддержки СВО
- Стадион «Екатеринбург Арена» попал в список самых странных в мире
- Путин назвал цель учений «Запад-2025»
- Картофельный союз не увидел трагедии в резком росте импорта из Китая
- В центре Гамалеи отвергли локдаун из-за ОРВИ и гриппа
- Трамп: Зеленскому придется заключить сделку по Украине
- Рубио назвал Трампа единственным лидером, способным говорить с ЕС, РФ и Украиной
- Деньги на креатив: Как государство возрождает детские песни в России
- Лукашенко принял решение помиловать еще 25 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru