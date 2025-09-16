Путин назвал цель учений «Запад-2025»

Президент РФ Владимир Путин посетил полигон Мулино в Нижегородской области, где наблюдал за активной фазой российско-белорусских учений «Запад-2025». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Польша закроет границу с Белоруссией

Российский лидер указал, что цель маневров - отработка защиты Союзного государства РФ и Беларуссии.

«Отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что учения «Запад-2025» являются плановыми и не нацелены против других стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Учения Российской Армии\Военные УченияБелоруссияРоссияВладимир Путин

