Китай опасается вторичных санкций и ужесточает требования к экспорту автомобилей западных брендов, однако полностью данная продукция с российского рынка не исчезнет, а на цены в данном случае гораздо больше будет влиять утильсбор, объяснил НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.

Со следующего года Китай ужесточит требования к экспорту производимых в стране автомобилей западных брендов, передает Autonews.ru. Предприятия обяжут подтверждать возможность сервисного обслуживания и ремонта на внешних рынках, а также гарантировать поставки запасных частей и расходных материалов. Больше всего эти ограничения могут затронуть Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства, а также модели местных брендов Xiaomi и Zeekr. В материале отмечается, что такие автомобили могут подорожать или вовсе исчезнуть с российского рынка.