Страх санкций: Почему Китай ужесточает экспорт авто в Россию
Поставки производимых в КНР авто осложнятся, но не прекратятся, заявил НСН Вячеслав Жигалов.
Китай опасается вторичных санкций и ужесточает требования к экспорту автомобилей западных брендов, однако полностью данная продукция с российского рынка не исчезнет, а на цены в данном случае гораздо больше будет влиять утильсбор, объяснил НСН глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.
Со следующего года Китай ужесточит требования к экспорту производимых в стране автомобилей западных брендов, передает Autonews.ru. Предприятия обяжут подтверждать возможность сервисного обслуживания и ремонта на внешних рынках, а также гарантировать поставки запасных частей и расходных материалов. Больше всего эти ограничения могут затронуть Audi, BMW, Mercedes и Volkswagen китайского производства, а также модели местных брендов Xiaomi и Zeekr. В материале отмечается, что такие автомобили могут подорожать или вовсе исчезнуть с российского рынка.
Жигалов отметил, что утильсбор на цены повлияет гораздо сильнее, чем нововведения со стороны КНР.
«В первую очередь это объясняется заботой об избежании вторичных санкций. Потому что коммерческого здесь смысла никакого нет. Естественно, им выгоднее экспортировать чем больше, тем лучше. Что машины подорожают, это итак понятно, потому что у нас есть долгосрочная программа повышения утильсбора. Уже давно известно, что у нас ничего не подешевеет. Конечно, всему есть пределы. Невозможно платить вторую цену за автомобиль в бюджет в виде утильсбора. Наверное, останется еще какое-то количество людей, которые будут верны своим привычкам. Для них эти деньги не сделают такой большой погоды. Но их, естественно, будет все меньше и меньше», — сказал он.
Однако полностью эти машины с российского рынка не исчезнут, уверен Жигалов, так как поставщики найдут возможности для их ввоза, адаптируясь под изменения.
«Параллельно импорт у нас имеет достаточно серьезную долю на рынке. Доступ к этим автомобилям будет всегда, потому что здесь важен спрос. Он активно перемещается в разные секторы. Когда у нас отменили льготный утиль для автомобилей с объемом свыше 1,6 литра, то акцент в параллельном импорте переместился на оставшийся льготный сегмент. Здесь все очень сильно зависит от регуляторики и других факторов», — добавил глава Союза автодилеров.
Ранее Вячеслав Жигалов в беседе с НСН предрекал, что в ближайшее время средняя стоимость автомобилей в России, кроме отечественных марок, может достигнуть 4 миллионов рублей.
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