Врач раскрыл самую опасную мутацию коронавируса

«Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того, что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител», — цитирует специалиста Газета.ru.

Предел такой мутации приведет к тому, что человеку будет достаточно одного контакта с больным COVID-19, чтобы заразиться. Это превратит коронавирус в «дикий» и практически исключит возможность от него избавиться.

Ранее журналист Илья Варламов в эксклюзивном интервью НСН объяснил ошибки Минздрава России, из-за которых граждане не спешат вакцинироваться.

«Нашему министерству здравоохранения я желаю наконец-таки начать нормальную рекламную кампанию, потому что когда вся госпропаганда направлена на то, чтобы рассказывать, какая вакцина Pfizer и другие иностранные вакцины ужасные, то люди подсознательно начинают также относиться и к отечественной вакцине. Ведь любой советский человек знает, что иностранные лекарства лучше отечественных: если американская вакцина настолько ужасная, то даже страшно подумать, какая опасная и страшная наша вакцина. Поэтому я очень надеюсь, что начнется нормальная рекламная кампания, людей перестанут запугивать, и люди пойдут вакцинироваться», – сказал он.

