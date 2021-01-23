Врач раскрыл самую опасную мутацию коронавируса
Устойчивость патогена к ответу иммунитета организма является наиболее опасной мутацией коронавируса COVID-19, считает врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Об этом он рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».
«Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того, что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител», — цитирует специалиста Газета.ru.
Предел такой мутации приведет к тому, что человеку будет достаточно одного контакта с больным COVID-19, чтобы заразиться. Это превратит коронавирус в «дикий» и практически исключит возможность от него избавиться.
Ранее журналист Илья Варламов в эксклюзивном интервью НСН объяснил ошибки Минздрава России, из-за которых граждане не спешат вакцинироваться.
«Нашему министерству здравоохранения я желаю наконец-таки начать нормальную рекламную кампанию, потому что когда вся госпропаганда направлена на то, чтобы рассказывать, какая вакцина Pfizer и другие иностранные вакцины ужасные, то люди подсознательно начинают также относиться и к отечественной вакцине. Ведь любой советский человек знает, что иностранные лекарства лучше отечественных: если американская вакцина настолько ужасная, то даже страшно подумать, какая опасная и страшная наша вакцина. Поэтому я очень надеюсь, что начнется нормальная рекламная кампания, людей перестанут запугивать, и люди пойдут вакцинироваться», – сказал он.
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