Гинцбург: Комбинированная вакцина даст иммунитет к COVID-19 на два года

Комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca сможет защищать вакцинируемого от COVID-19 на два года. Об этом заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам учёного, разработчики порекомендовали британским коллегам добавить компонент российского препарата в вакцины AstraZeneca. Таким образом можно увеличить напряжённость иммунитета, возникающего после вакцинации, и продлить срок защиты от коронавируса.

Как отметил Гинцбург, при использовании гибридной вакцины будут лучше образовываться клетки памяти, и организм будет защищён от инфекции по крайней мере на два года. При этом учёный подчеркнул, что потребуются дополнительные исследования, чтобы экспериментально доказать эффект комбинированной вакцины.

«Спутник V» — первая в России и мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавируса. Препарат разработали в центре имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Не менее 92% людей, получивших вакцину, надёжно защищены от инфекции, отмечает РИА ФАН.

