С 1 марта при задержке рейса можно будет вернуть даже невозвратные билеты

Как рассказал агентству исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, новая редакция федеральных авиационных правил существенно улучшает защиту прав авиапассажиров. По его словам, теперь пассажиры получат право на возврат даже невозвратных билетов, если рейс задерживается более чем на 30 минут.

Кроме того, изменения касаются сохранения обратного билета, если пассажир не явился на рейс «туда». Авиакомпания больше не сможет автоматически аннулировать обратный сегмент. Раньше отсутствие чётких инструкций часто приводило к тому, что опоздавшие теряли и обратный билет, даже уведомив компанию о намерении им воспользоваться.

Ещё одно важное нововведение - обязательное предоставление соседних мест детям младше 12 лет и сопровождающим их взрослым без дополнительной оплаты.

Новые нормы также закрепляют точные сроки предоставления услуг при задержках: прохладительные напитки (включая воду) должны выдаваться через 3 часа ожидания, а горячее питание - через 6 часов (ранее эти нормы составляли 2 и 4 часа соответственно).

Ранее минтрансе сообщили, что на авиабилеты для детей от двух до 12 лет в сопровождении взрослого будет действовать скидка в 50%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».