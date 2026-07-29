Российскую теннисистку Сухотину дисквалифицировали за попытки делать ставки

Уточняется, что Сухотину дисквалифицировали на четыре года и 10 месяцев - до 16 мая 2031 года. Также её оштрафовали на 30 тысяч долларов, из которых 22,5 тысячи - условная часть.

В организации отметили, что, кроме попыток делать ставки, 26-летнюю спортсменку обвинили в оказании влияния на других игроков и уничтожение доказательств. Сухотина, максимальное место которой в рейтинге WTA было 607-м, признала восемь нарушений в период с 2019 по 2024 год.

Ранее чемпионку Уимблдона-2023 чешку Маркету Вондроушову дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

