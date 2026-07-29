Два варианта: Как застраховать автомобиль от атаки БПЛА

Сегодня при оформлении каско можно внести дополнения по поводу атак БПЛА, заявила НСН Екатерина Демешева. 

Сегодня страховые компании включают риски атаки БПЛА в полис каско за дополнительную плату, заявила эксперт в урегулирования страховых случаев Екатерина Демешева в пресс-центре НСН.

«Сегодня при оформлении каско можно внести дополнения по поводу атак БПЛА. Большинство страховых компаний разрешает уже это включать в действующий полис, нужно дополнительное соглашение с дополнительной оплатой. Очень многие клиенты решили внести эти изменения на фоне последних случае. Оформить дополнительный полис можно в любое время. К сожалению, у 99% граждан нашей страны нет нормы страховать каско, страховать имущество и жизнь. ОСАГО страхуют, так как это обязательно, все остальное пока не стало нормой», - рассказала она.

В страховом полисе недостаточно прописать падение беспилотника, нужно отдельно обговаривать теракт и умышленное уничтожение имущества, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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