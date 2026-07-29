Татарстан стал самым популярным направлением для свадьбы
Республика Татарстан стала самым желанным для россиян направлением для того, чтобы сыграть свадьбу. Как пишет «Газета.Ru», об этом зявили 28% участников опроса «Альфа-Денег».
Также в список вошёл Юг России. Так, 18% опрошенных хотели бы отметить бракосочетание в Сочи, на Кубани или в Крыму. Ещё 22% респондентов указали, что предпочли бы провести торжество в своём родном городе.
Исследователи отмечают, что россияне чаще мечтают сыграть свадьбу в России, нежели за границей. В частности, в Европу ради этого хотели бы отправиться лишь 4% респондентов, а в Грузию или Таиланд — по 3%.
Ранее организатор свадеб Евгения Лейбман заявила «Радиоточке НСН», что организация свадебного торжества в Москве обойдётся в сумму от миллиона рублей.
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