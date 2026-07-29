Медведев заявил, что против России введено около 30 тысяч санкций
Россию испытывают на прочность «во всех смыслах этого слова», в том числе «с экономической точки зрения». Как пишет RT, об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В ходе Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» он указал, что против России введено около 30 тысяч санкций.
«Нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций», — подчеркнул политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад ставит «мировые рекорды», как по числу антироссийских санкций, так и по их бесполезности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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